அனிமேஷன் படமான “மோனா” டீசர் வெளியீடு

தினத்தந்தி 18 Nov 2025 7:40 PM IST (Updated: 18 Nov 2025 8:24 PM IST)
‘மோனா’ படம் 2026 ஜூலை 10ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது

2016ம் ஆண்டு வெளியான ‘மோனா’ அனிமேஷன் திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றியை பெற்றது. இதனை தொடர்ந்து கடந்தாண்டு வெளியான ‘மோனா’ 2ம் பாகமும் பெருவெற்றி பெற்றது.

அனிமேஷனில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்ற ‘மோனா’ திரைப்படம் லைவ்-ஆக்சன் படமாக தற்போது எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தில் ராக் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், ‘மோனா’ லைவ் -ஆக்சன் திரைப்படத்தின் டீசர் தற்போது வெளியானது. இப்படம் 2026 ஜூலை 10ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

