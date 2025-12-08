’முதல் படம் வெளியாவதற்கு முன்பே என் அப்பா...அப்போது அந்த ஹீரோதான் - பிரபல இசையமைப்பாளர்
தனது தந்தை இறந்தபோது ஒரு ஹீரோ தனக்குச் செய்த உதவியைப் பற்றி அவர் பேசினார்.
சென்னை,
திரையுலகில் பலருக்கு ஹீரோக்கள் உதவுகிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் உதவியை வெளிப்படுத்துவதில்லை. உதவி பெறுபவர்கள் அவ்வப்போது நேர்காணல்களிலும் ஊடகங்கள் முன்பும் பேசும்போதுதான், ஹீரோக்கள் செய்யும் உதவி வெளிச்சத்துக்கு வருகிறது. சமீபத்தில், இசையமைப்பாளர் சுரேஷ் பாபிலி ஒரு ஹீரோ தனக்கு செய்த உதவியைப் பற்றிப் பேசியுள்ளார்
சமீபத்தில் 'ராஜு வெட்ஸ் ராம்பாய்' படத்தின் மூலம் வெற்றி பெற்ற இசையமைப்பாளர் சுரேஷ் பாபிலி, சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை வெளிப்படுத்தினார். அவர் கூறுகையில், ’என் அம்மா 2006-ல் இறந்துவிட்டார். என் முதல் படமான ’நீதி நாதி ஓகே கதா’ வெளியாவதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு என் அப்பா இறந்துவிட்டார். என் வெற்றியைக் காணாமலேயே இருவரும் இறந்துவிட்டார்கள்.
என் அப்பா வயலில் மின்சாரம் தாக்கி இறந்தார். ஹீரோ ஸ்ரீ விஷ்ணுவுக்கு இது தெரியவந்தது. என்கிட்ட பணம் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு, ஸ்ரீ விஷ்ணு என் அக்கவுன்ட்டில் ஒரு பெரிய தொகையை டெபாசிட் பண்ணினார். நான் அதிர்ச்சியடைந்தேன். மேலும், ஸ்ரீ விஷ்ணு, "வேறு ஏதாவது தேவைன்னா என்னிடம் கேள் என்று கூறினார்’ என்றார்.