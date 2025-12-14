பாலிவுட் பாப்பராசி - விவாதத்தை கிளப்பிய பிரபல நடிகையின் கருத்து

Bollywood Actress Confirms That Celebs Pay Paparazzi
தினத்தந்தி 14 Dec 2025 2:15 AM IST (Updated: 14 Dec 2025 2:15 AM IST)
தனது சினிமா வாழ்க்கையில், பாப்பராசிகளுடன் ஆரோக்கியமான உறவைப் பேணி வருவதாக அவர் கூறினார்.

சென்னை,

பாலிவுட்டில் பாப்பராசி கலாசாரம் சமீப நாட்களாக விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.

இந்நிலையில், பாலிவுட்டில் முக்கிய அங்கமாக பாப்பராசிகள் உள்ளனர் என்றும், பிரபலங்கள் அவர்களுடன் நல்ல உறவைப் பேண வேண்டும் என்றும் நடிகை ஹுமா குரேஷி கூறியுள்ளார். பிரபலங்கள் தங்கள் படங்களை விளம்பரப்படுத்தவோ அல்லது தங்கள் வாழ்க்கையின் சில அம்சங்களை பொதுமக்களின் பார்வைக்குக் கொண்டுவரவோ பாப்பராசிகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று அவர் கூறினார்.

தனது 10-12 வருட வாழ்க்கையில், பாப்பராசிகளுடன் எப்போதும் ஆரோக்கியமான உறவைப் பேணி வருவதாகவும் அவர் கூறினார். தான் அழகாகத் தெரியாத போதெல்லாம், தன்னை புகைப்படம் எடுக்க வேண்டாம் என்று அவர்களிடம் கூறுவதாகவும், அவர்கள் அதை கேட்டுக்கொள்வார்கள் என்றும் அவர் கூறினார்.

பெரும்பாலான பாலிவுட் பிரபலங்கள் விமான நிலையங்கள், கபேக்கள் மற்றும் விளம்பர நிகழ்வுகளுக்கு பாப்பராசிகளை பணம் கொடுத்து அழைக்கிறார்கள் என்றும் அவர் கூறினார். நடிகையின் இந்த கருத்து விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

