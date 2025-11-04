முதல் படத்திலேயே முத்திரை பதிப்பாரா சோனாக்சி சின்ஹா?

Can Sonakshi Sinha make a mark in her Telugu debut?
x
தினத்தந்தி 4 Nov 2025 6:43 PM IST
t-max-icont-min-icon

"ஜடதாரா" படத்தின் மூலம் சோனாக்சி சின்ஹா தெலுங்கில் அடியெடுத்து வைக்கிறார்.

சென்னை,

பிரபல பாலிவுட் நடிகைகளில் ஒருவரான சோனாக்சி சின்ஹா, தற்போது சுதீர் பாபுவுடன் இணைந்து நடித்திருக்கும் படம் "ஜடதாரா" இப்படத்தின் மூலம் அவர் தெலுங்கில் அடியெடுத்து வைக்கிறார்.

தெலுங்கு-இந்தி என இருமொழிகளில் உருவாகும் "ஜடதாரா" படத்தில், சோனாக்சி தனா பிசாச்சி என்ற வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார், வசீகரம் மற்றும் அச்சுறுத்தல் இரண்டையும் கலந்த இந்த கதாபாத்திரம் பார்வையாளர்களை கவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வருகிற 7-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் இந்தப் படம், ராஷ்மிகா மந்தனாவின் “தி கேர்ள் பிரண்ட்” படத்துடன் மோதுகிறது. "ஜடதாரா" சோனாக்சி சின்ஹாவுக்கு தெலுங்கில் தனது முத்திரையைப் பதிக்க உதவுமா? என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X