'சென்னை சிட்டி கேங்ஸ்டர்ஸ்' திரைப்படம்: கதாபாத்திரங்களின் அறிமுக போஸ்டர் வெளியீடு

Meet our beloved Poochi, namma Pandi oda jigiru dhosthu ! @Mani_Rajeshh ready for a hilarious ride as these two bring loads of laughs and excitement to the screen. Don't miss out our #ChennaicitygangstersAn @immancomposer musical.@BTGUniversal @bbobby @ManojBeno… pic.twitter.com/eTOamehppb