33 நாட்களில் ரூ.761 கோடி வசூலை கடந்த ராஷ்மிகாவின் "சாவா"

Not just a story, but a storm - rising with fury, defying fate, and roaring through time. ️⚔Book your tickets now - https://t.co/hPEGZ4wp3X#ChhaavaInCinemas Now.#Chhaava #ChhaavaOutNow #ChhaavaRoars@vickykaushal09 @iamRashmika #AkshayeKhanna @ranaashutosh10… pic.twitter.com/hMysVztG5r