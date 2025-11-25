100 மில்லியன் பார்வைகளை கடந்த ’சிகிரி’ பாடல்
ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைத்த இந்தப் பாடல், 100 மில்லியன் (10 கோடி) பார்வைகளைக் கடந்துள்ளது.
“பெத்தி” படத்தின் முதல் பாடலான “சிகிரி சிக்கிரி” சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகிறது. ஆஸ்கர் விருது வென்ற ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைத்த இந்தப் பாடல், தற்போது 100 மில்லியன் (10 கோடி) பார்வைகளைக் கடந்துள்ளது.
தெலுங்கில் 64 மில்லியன் (6.4 கோடி) பார்வைகளையும் இந்தியில் 25 மில்லியன் (2.5 கோடி) பார்வைகளையும் பெற்றுள்ளது, அதே நேரத்தில் தமிழ், கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் ஆகியவற்றை சேர்த்து 11 மில்லியன் (1.1 கோடி) பார்வைகளைப் பெற்று சாதனை படைத்திருக்கிறது.
இந்தப் பாடலுக்குப் பெரும் உற்சாகத்தை அளிக்கும் சக்தியாக ரகுமானின் கவர்ச்சிகரமான இசையும், ராம் சரணின் நடனமும் உள்ளன. புச்சி பாபு சனா இயக்கிய "பெத்தி" படத்தில் ஜான்வி கபூர் கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். இந்தப் படம் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் வெளியாக உள்ளது.
