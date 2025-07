"கூலி" - அமீர்கானின் சிறப்பு தோற்றம் வெளியீடு

Introducing #AamirKhan as Dahaa, from the world of #Coolie ⚡#Coolie is all set to dominate IMAX screens worldwide from August 14th @rajinikanth @Dir_Lokesh @anirudhofficial @iamnagarjuna @nimmaupendra #SathyaRaj #SoubinShahir @shrutihaasan @anbariv @girishganges… pic.twitter.com/Z8pI5YJzRe