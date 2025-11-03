தாதா சாகேப் பால்கே சர்வதேச திரைப்படவிழா 2025 - விருதுகளை வென்ற நட்சத்திரங்களின் பட்டியல்
தாதா சாகேப் பால்கே சர்வதேச திரைப்பட விழா 2025 மும்பையில் நடைபெற்றது.
சென்னை,
'தாதா சாகேப் பால்கே சர்வதேச திரைப்பட விழா-2025 மும்பையில் நடைபெற்றது. சிறந்த படங்களும், சிறந்த திறமையை வெளிப்படுத்திய நடிகர், நடிகைகளும் விருது பெற்றனர். ஸ்ட்ரீ 2 சிறந்த படத்திற்கான விருதைப் பெற்றது
தாதா சாகேப் பால்கே சர்வதேச திரைப்பட விழா 2025 - முக்கிய விருதுகளின் பட்டியல்:-
சிறந்த படம் - ஸ்ட்ரீ 2
சிறந்த நடிகர் - கார்த்திக் ஆர்யன் (பூல் புலையா)
சிறந்த நடிகை -கிரித்தி சனோன்
சிறந்த வெப் தொடர் - ஹீரமண்டி
சிறந்த இசையமைப்பாளர் - தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்
சிறந்த இயக்குனர் - கபீர் கான்
ஆண்டின் சிறந்த திரைப்படம் - கல்கி 2898 ஏடி
சிறந்த துணை நடிகை - ஜோதிகா (ஸ்ரீகாந்த்)
சிறந்த வில்லன் நடிகர் - மாதவன் (சைத்தான்)
சிறந்த வில்லன் நடிகை - விதயா பாலன் (பூல் பூலையா 3)
சிறந்த பல்துறை நடிகர் - அல்லு அர்ஜுன்
சிறந்த பல்துறை நடிகை - சாய் பல்லவி
சிறந்த நடிகர் (வெப் தொடர்)- ஜிதேந்திர குமார்
சிறந்த நடிகை (வெப் தொடர்) - ஹுமா குரேசி (மகாராணி சீசன் 3)
சிறந்த வில்லன் நடிகை (வெப் தொடர்) - ரவீனா தாண்டன் (கர்மா காலிங்)
சிறந்த இயக்குனர் (வெப் தொடர்) - சஞ்சய் லீலா பன்சாலி (ஹீரமண்டி)