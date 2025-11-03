தாதா சாகேப் பால்கே சர்வதேச திரைப்படவிழா 2025 - விருதுகளை வென்ற நட்சத்திரங்களின் பட்டியல்

Dadasaheb Phalke International Film Festival Awards 2025
x
தினத்தந்தி 3 Nov 2025 11:37 AM IST
t-max-icont-min-icon

தாதா சாகேப் பால்கே சர்வதேச திரைப்பட விழா 2025 மும்பையில் நடைபெற்றது.

சென்னை,

'தாதா சாகேப் பால்கே சர்வதேச திரைப்பட விழா-2025 மும்பையில் நடைபெற்றது. சிறந்த படங்களும், சிறந்த திறமையை வெளிப்படுத்திய நடிகர், நடிகைகளும் விருது பெற்றனர். ஸ்ட்ரீ 2 சிறந்த படத்திற்கான விருதைப் பெற்றது

தாதா சாகேப் பால்கே சர்வதேச திரைப்பட விழா 2025 - முக்கிய விருதுகளின் பட்டியல்:-

சிறந்த படம் - ஸ்ட்ரீ 2

சிறந்த நடிகர் - கார்த்திக் ஆர்யன் (பூல் புலையா)

சிறந்த நடிகை -கிரித்தி சனோன்

சிறந்த வெப் தொடர் - ஹீரமண்டி

சிறந்த இசையமைப்பாளர் - தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்

சிறந்த இயக்குனர் - கபீர் கான்

ஆண்டின் சிறந்த திரைப்படம் - கல்கி 2898 ஏடி

சிறந்த துணை நடிகை - ஜோதிகா (ஸ்ரீகாந்த்)

சிறந்த வில்லன் நடிகர் - மாதவன் (சைத்தான்)

சிறந்த வில்லன் நடிகை - விதயா பாலன் (பூல் பூலையா 3)

சிறந்த பல்துறை நடிகர் - அல்லு அர்ஜுன்

சிறந்த பல்துறை நடிகை - சாய் பல்லவி

சிறந்த நடிகர் (வெப் தொடர்)- ஜிதேந்திர குமார்

சிறந்த நடிகை (வெப் தொடர்) - ஹுமா குரேசி (மகாராணி சீசன் 3)

சிறந்த வில்லன் நடிகை (வெப் தொடர்) - ரவீனா தாண்டன் (கர்மா காலிங்)

சிறந்த இயக்குனர் (வெப் தொடர்) - சஞ்சய் லீலா பன்சாலி (ஹீரமண்டி)

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X