முன்பு மருத்துவர்...இப்போது ரசிகர்களின் நெஞ்சத்தை கொள்ளை கொள்ளும் நடிகை - யார் அவர் தெரியுமா?

அவர் தமிழ் , தெலுங்கு மற்றும் மலையாளப் படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

சென்னை,

மேலே உள்ள புகைப்படத்தில் இருப்பவர் யார் என்று உங்களுக்குத் தெரிகிறதா?. இந்தப் பெண் இப்போது ஒரு பிரபல கதாநாயகி. அவர் தமிழ் , தெலுங்கு மற்றும் மலையாளப் படங்களில் நடித்து வருகிறார். இவர் மருத்துவம் படித்தார் என்பது பலருக்குத் தெரியாது. திருவனந்தபுரத்தில் பிறந்து வளர்ந்த அவர், எர்ணாகுளத்தில் மருத்துவ படிப்பை முடித்தார்.

அதே நேரத்தில், நடிப்பின் மீது அவருக்கு ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டது. முதலில் மாடலிங் துறையில் அடியெடுத்து வைத்த இவர், விளம்பரங்களில் நடித்தார். பின்னர், சினிமாவில் கதாநாயகியாக அறிமுகமானார். அவர் வேறு யாரும் இல்லை நடிகை ஐஸ்வர்யா லட்சுமிதான்.

விஷாலின் ஆக்சன் படத்தின் மூலம் தமிழில் அறிமுகமான இவர், ஜகமே தந்திரம் (2021), பொன்னியின் செல்வன் (2022), கேப்டன் (2022), கட்டா குஸ்தி (2022), புத்தம் புது காலை விடியாதா (2022) உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.

சமீபத்தில் சூரியுடன் மாமன் படத்தில் நடித்திருந்தார். நடிப்பைத் தவிர, ஒரு தயாரிப்பாளராகவும் தனது திறமையை நிரூபித்து வருகிறார். சாய் பல்லவி நடித்த 'கார்கி' படத்தின் தயாரிப்பாளர்களில் இவரும் ஒருவர்.

ஐஸ்வர்யா தற்போது சாய் துர்காதேஜுக்கு ஜோடியாக "சம்பரலா எட்டி கட்டு" என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை.

