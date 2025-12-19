இந்த காமெடி நடிகரை நினைவிருக்கிறதா...அவர் எப்படி இறந்தார் தெரியுமா..?
இவர் தமிழ் , தெலுங்கு மொழிகளுடன் சேர்த்து 14 மொழிகளிலும், ஒரு ஹாலிவுட் படத்திலும் நடித்துள்ளார்.
சென்னை,
பிரபல மறைந்த காமெடி நடிகர் ஓமக்குச்சி நரசிம்மன். இவர் கிட்டத்தட்ட 1500 க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். நரசிம்மன் என்பது அவரது உண்மையான பெயர் என்றாலும், மக்கள் அவருக்கு ஓமகுச்சி என்ற புனைப்பெயரை வைத்தனர்.
நரசிம்மன் 1936 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டின் கும்பகோணத்தில்ல் பிறந்தார். 13 வயதில், அவர் வரலாற்றுப் படமான அவ்வையார் படத்தில் குழந்தை நடிகராகத் தோன்றினார். ஆனால் பின்னர் தனது படிப்பில் கவனம் செலுத்தி, பட்டப்படிப்பை முடித்து எல்.ஐ.சி.யில் வேலைக்கு சேர்ந்தார்.
அந்த வேலையில் தொடர்ந்தபோது, சரஸ்வதி என்ற பெண்ணை மணந்தார். இவருக்கு மொத்தம் நான்கு குழந்தைகள் உள்ளனர். அவர்களில் விஜயலட்சுமி, நிர்மலா, சங்கீதா ஆகிய மூன்று மகள்களும், ஓம்காரேஷ்வர் என்ற மகனும் அடங்குவர்.
குழந்தை நட்சத்திரமாக ஒரு படத்தில் நடித்த பிறகு, மீண்டும் வெள்ளித்திரையில் தோன்ற அவருக்கு 30 ஆண்டுகள் ஆனது. நடிகர் சுரளி ராஜன் மற்றும் இயக்குனர் விசு ஆகியோர் அவருக்கு வாய்ப்புகளை வழங்கி ஊக்கப்படுத்தினர்.
அதன் பிறகு, ஷங்கர், ரங்கநாத் போன்ற பிரபல இயக்குனர்களின் படங்களில் நடித்து, இன்னும் அதிக அங்கீகாரத்தைப் பெற்றார். ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், விஜயகாந்த் போன்ற அனைத்து முன்னணி ஹீரோக்களுடனும் நடித்தார்.
எல்ஐசி வேலையை விட்டுவிட்ட பிறகும், பாலிசிதாரராக பகுதி நேரமாக வேலை செய்து கொண்டே நாடகங்கள் மற்றும் படங்களில் தொடர்ந்து நடித்தார். தமிழ் , தெலுங்கு, மொழிகளுடன் சேர்த்து சுமார் 14 மொழிகளிலும், ஒரு ஹாலிவுட் படத்திலும் நடித்துள்ளார்.
சில உணர்ச்சிகரமான வேடங்களில் நடித்து பார்வையாளர்களை அழ வைத்த பெருமையும் அவருக்கு உண்டு. இருப்பினும், அவரது பெரும்பாலான வேடங்கள் நகைச்சுவை வேடங்களாக இருந்தன. இந்த நகைச்சுவை நடிகர் தொண்டை புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு மார்ச் 12, 2009 அன்று சென்னையில் காலமானார். அவர் உடல் ரீதியாக இல்லாவிட்டாலும், அவர் நடித்த படத்தைப் பார்க்கும்போது, நம் உதடுகளில் புன்னகை வருகிறது.