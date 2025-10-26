ஸ்ரீலீலாவின் ’மாஸ் ஜதாரா’ பட டிரெய்லர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

Exciting update: Mass Jathara’s theatrical trailer launch date announced
தினத்தந்தி 26 Oct 2025 11:00 AM IST
இந்தப் படம் வருகிற 31-ம் தேதி வெளியாக உள்ளது.

சென்னை,

தெலுங்கில் அடுத்து வெளியாக இருக்கும் பெரிய படம் மாஸ் ஜதாரா. ரவி தேஜா கதாநாயகனாக நடித்துள்ள இந்தப் படத்தை பானு போகவரபு இயக்கி இருக்கிறார். ஸ்ரீலீலா கதாநாயகியாக நடித்திருக்கிறார். இந்தப் படம் வருகிற 31-ம் தேதி வெளியாக உள்ளது.

மாஸ் ஜதாராவின் டிரெய்லர் நாளை வெளியாக உள்ளது. இதை அறிவிக்கும் வகையில் ஒரு போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.படத்தின் கதையைப் பற்றிய ஒரு யோசனையை டிரெய்லர் நமக்குத் தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சித்தாரா என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் மற்றும் பார்ச்சூன் போர் சினிமாஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் மூலம் நாக வம்சி மற்றும் சாய் சௌஜன்யா இந்த படத்தை தயாரிக்கின்றனர். பீம்ஸ் செசிரோலியோ இசையமைக்கிறார்.

