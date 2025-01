தனுஷின் 'தேரே இஷ்க் மெய்ன்' படத்தில் இணைந்த பிரபல பாலிவுட் நடிகை

Jahan ishq ka junoon ho, wahan kahani alag hoti hai! ❤️Welcoming @kritisanon to the #WorldOfRaanjhanaa as MUKTI in #TereIshkMeinWatch Now: https://t.co/6u0u6ZKJyw@dhanushkraja @kritisanon @arrahman @aanandlrai #BhushanKumar #KrishanKumar #HimanshuSharma @neerajyadav911… pic.twitter.com/6SwB2rd2zZ