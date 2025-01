நிவின் பாலி - நயன்தாரா நடித்த 'டியர் ஸ்டூண்ட்ஸ்' படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியீடு

New Year and New Stories.Gearing up for this exciting journey in 2025 . #dearstudentsmovie#nayanthara@NivinOfficial#vineetjain#maverikmovies#therowdypictures@Sandeepkumark1p@GeorgePhilipRoy#dearstudentsmovie pic.twitter.com/tP6WmTRhYN