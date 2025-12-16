’முதல் திருமணம்...போதை வாழ்க்கை’ - நடிகை ஊர்வசியின் அதிர்ச்சி கருத்து
தனது வாழ்க்கையில் பல சிரமங்களை சந்தித்ததாக ஊர்வசி சமீபத்திய பேட்டியில் தெரிவித்தார்.
சென்னை,
குழந்தை நட்சத்திரமாக தனது வாழ்க்கையைத் தொடங்கிய நடிகை ஊர்வசி, தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் உள்ளிட்ட அனைத்து மொழிகளிலும் 350க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்து அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளார்.
இப்போதும் கூட, தனது வயதுக்கு ஏற்ற வேடங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வருகிறார். அவரது திரைப்பட வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக இருந்தாலும், தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் பல சிரமங்கள் இருந்துள்ளன. தனது வாழ்க்கையில் பல சிரமங்களைச் சந்தித்ததாக ஊர்வசி சமீபத்திய பேட்டியில் தெரிவித்தார்.
அவர் பேசுகையில், "எனக்கு முதல் திருமணமாகி மாமியார் வீட்டிற்கு சென்றபோது, அந்த சூழல் மிகவும் புதியதாக இருந்தது. வீட்டில் உள்ள அனைவரும் ஒன்றாக குடித்துவிட்டு சாப்பிடுவார்கள். தவிர்க்க முயன்றும் அந்தப் பழக்கங்களில் நானும் சிக்கிக்கொண்டேன். படப்பிடிப்பிலிருந்து திரும்பியதும், மது அருந்துவது ஒரு பழக்கமாக மாறியது.
படிப்படியாக, அது ஒரு போதையாக மாறியது. ஏற்கனவே வீட்டுப் பொறுப்புகளைச் சுமந்துகொண்டிருந்ததால், எனக்கு விருப்பமில்லாத பல விஷயங்களையும் செய்ய நேர்ந்தது. வீட்டில் எனது கருத்துகளுக்கு ஏற்ற மதிப்பு கிடைக்காதபோது, கோபத்திலும் வேதனையிலும் இன்னும் அதிகமாக மது அருந்தத் தொடங்கினேன். குடித்துவிட்டு, உணவு, தூக்கத்தை தவிர்த்து என் உடல்நலத்தைக் கெடுத்துக்கொண்டேன். பின்னர், என் நண்பர்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட ஊழியர்களின் உதவியுடன் அந்தப் பழக்கத்திலிருந்து விடுபட முடிந்தது’ என்றார். இந்த கருத்துகள் தற்போது வைரலாகி வருகின்றன.
நடிகை ஊர்வசி 2000 ஆம் ஆண்டு, நடிகர் மனோஜ் கே. ஜெயனை மணந்தார், அவருக்கு தேஜா லட்சுமி என்ற மகள் உள்ளார். ஆனால் அவர்களது திருமணம் நீண்ட காலம் நீடிக்கவில்லை. 2008 இல் அவர்கள் விவாகரத்து செய்தனர். அதன் பிறகு, ஊர்வசி 2013 இல் சிவ பிரசாத்தை இரண்டாவது முறையாக மணந்தார். அவர்களுக்கு ஒரு மகன் உள்ளார்.