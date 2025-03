'குட் பேட் அக்லி' படத்தின் டீசர் தீம் வெளியீடு

The terrific score of #GoodBadUglyTeaser has a separate fan base #GoodBadUglyTeaserTheme out now!▶️ https://t.co/DRXvz7CNQ0A @gvprakash Musical ❤️#GoodBadUgly Grand release on 10th April, 2025 with VERA LEVEL entertainment #AjithKumar… pic.twitter.com/OVkDnz1bO5