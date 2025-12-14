கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட திரைப்படங்கள் 2025...முதல் இடத்தில் எந்த படம் தெரியுமா?

Google trending movies 2025: Only one Telugu film
x
தினத்தந்தி 14 Dec 2025 4:15 AM IST (Updated: 14 Dec 2025 4:15 AM IST)
t-max-icont-min-icon

ரிஷப் ஷெட்டியின் காந்தாரா:சாப்டர் 1 இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

சென்னை,

2025 ஆம் ஆண்டில், பாலிவுட் படங்கள் இந்தியாவில் கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட படங்களின் பட்டியலில் முன்னிலை வகிக்கின்றன. காதல் படமான சையாரா இந்த ஆண்டில் அதிகம் தேடப்பட்ட படமாக உருவெடுத்துள்ளது. ரிஷப் ஷெட்டியின் காந்தாரா:சாப்டர் 1 இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

தமிழ் படங்களில், ரஜினியின் கூலி மட்டுமே டாப் 10 பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளது. லோகேஷ் இயக்கி, ஆகஸ்ட் 14-ம் தேதி வெளியான இந்தப் படம், பாக்ஸ் ஆபீஸ் வெற்றி பெற்றது. தொடர்ந்து, ஜூனியர் என்டிஆரின் முதல் இந்தி படமான வார் 2வும் இடம்பெற்றுள்ளது.

கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட திரைப்படங்கள் 2025:-

1.சையாரா

2.காந்தாரா: சாப்டர்-1

3.கூலி

4.வார் 2

5.சனம் தேரி கசம்

6.மார்கோ

7.ஹவுஸ்புல் 5

8.கேம் சேஞ்சர்

9.மிஸஸ்

10.மகாவதார் நரசிம்மா

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X