‘அவர்தான் இந்தியாவின் மிக அழகான ஹீரோ’ - சமந்தா
சமந்தா, தற்போது மா இன்டி பங்காரம் என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார்.
சென்னை,
நாக சைதன்யாவிடமிருந்து விவாகரத்து பெற்ற பிறகு பல வருடங்கள் தனிமையில் இருந்த சமந்தா, கடந்த1 ஆம் தேதி பாலிவுட் இயக்குனர் ராஜ் நிடுமோருவை மணந்தார். இவர்களது திருமணம் கோவையில் உள்ள லிங்கபைரவி கோவிலில் நடைபெற்றது.
இதற்கிடையில், சமந்தாவின் பழைய வீடியோ ஒன்று தற்போது சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அந்த வீடியோவில், மகேஷ் பாபுவைப் பற்றி சுவாரஸ்யமான கருத்துகளை அவர் தெரிவித்துள்ளார். மகேஷ் பாபு இந்தியாவின் மிக அழகான ஹீரோ, அவருக்கு அருகில் இருக்கும்போது அழகாக தோன்ற நிறைய கவனம் செலுத்தியதாக சமந்தா கூறினார். சமந்தாவின் இந்தக் கருத்துகள் இப்போது வைரலாகி வருகின்றன.
சமந்தா மகேஷ் பாபுவுடன் தூக்குடு, சீதம்மா வகிட்லோ சிரிமல்லே சேட்டு, மற்றும் பிரம்மோத்சவம் ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ளார். சமந்தா, தற்போது மா இன்டி பங்காரம் என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். மறுபுறம், மகேஷ் பாபு, ராஜமவுலி இயக்கத்தில் வாரணாசி படத்தில் நடித்து வருகிறார்.