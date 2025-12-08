’ஓட்டல் அறையில் பேய்...’ - கீர்த்தி ஷெட்டியின் அதிர்ச்சி கருத்துகள்
தனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு விசித்திரமான அனுபவத்தைப் பற்றி கீர்த்தி ஷெட்டி வெளிப்படுத்தினார்.
சென்னை,
பிளாக்பஸ்டர் "உப்பெனா" படத்தின் மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமானவர் கீர்த்தி ஷெட்டி, இருப்பினும், அவரது அடுத்தடுத்த படங்கள் எதுவும் முதல் படத்தின் வெற்றியை ஈடுசெய்ய முடியவில்லை.
தொடர்ச்சியான தோல்விகளைச் சந்தித்த பிறகு, கீர்த்தி படிப்படியாக தெலுங்கு பட வாய்ப்புகளை இழந்தார். இப்போது தனது கவனத்தை தமிழ் சினிமாவுக்கு மாற்றியுள்ளார். தற்போது அவர் வா வாத்தியார் உள்பட 2 தமிழ் படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.
வா வாத்தியார் படம் வருகிற 12 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ள நிலையில், கீர்த்தி புரமோஷன்களில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளார். சமீபத்திய ஒரு நேர்காணலில், தனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு விசித்திரமான அனுபவத்தைப் பற்றி வெளிப்படுத்தினார்.
தனது தாயாருடன் ஒரு ஹோட்டல் அறையில் இருந்தபோது பேய் போன்ற ஒரு உருவத்தைக் கண்டதாக அவர் கூறினார். விளக்கு போட்டதும் அது காணாமல் போனதாகவும் தெரிவித்தார். கீர்த்தி ஷெட்டியின் இந்த கருத்துகள் தற்போது சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.