'செவ்வாய்கிழமை' படத்தை நிராகரித்த ஹீரோயின்கள்...யாரெல்லாம் தெரியுமா?
அஜய் பூபதி மற்றும் பாயல் ராஜ்புட் கூட்டணியில் உருவான 2-வது படம் செய்வாய்கிழமை.
சென்னை,
ஆர்எக்ஸ் 100 போன்ற பிளாக்பஸ்டர் படங்களுக்குப் பிறகு, பாயல் ராஜ்புட் பல படங்களில் நடித்தார். ஆனால் அவருக்கு பெரிய வெற்றி கிடைக்கவில்லை. இருப்பினும், தெலுங்குத் திரைக்கு அவரை கதாநாயகியாக அறிமுகப்படுத்திய இயக்குனர் மீண்டும் அவருக்கு ஒரு பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியைக் கொடுத்தார்.
அஜய் பூபதி மற்றும் பாயல் ராஜ்புட் கூட்டணியில் உருவான 2-வது படம் செய்வாய்கிழமை. இந்த திரில்லர் படத்தில் நந்திதா ஸ்வேதா, அஜய் கோஷ், அஜ்மல் மற்றும் பலர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்தனர். இந்தப் படம் சூப்பர் ஹிட்டானது. பாக்ஸ் ஆபீஸில் மிகப்பெரிய வசூலைப் பெற்றது.
இருப்பினும், செவ்வாய்கிழமை படத்தில் கதாநாயகியாக நடிக்க பாயல் ராஜ்புட் முதல் தேர்வாக இல்லை. இயக்குனர் அஜய் பூபதி அவருக்கு முன்பு இரண்டு கதாநாயகிகளை அணுகியிருந்தார். இருப்பினும், அவர்கள் நிராகரித்தனர். அதில் ஒருவர் அதிதி ராவ் என்று தெரிகிறது.
அஜய் பூபதி இயக்கிய மகா சமுத்திரம் படத்தில் அதிதி கதாநாயகியாக நடித்திருந்தார். இதன் காரணமாக, செவ்வாய்கிழமை படத்தின் கதையை முதலில் அதிதி ராவிடம் அவர் சொன்னதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் சில காரணங்களுக்காக அவர் அதை நிராகரித்திருக்கிறார்.
அதேபோல்,நடிகை ஷ்ரத்தா தாஸிடமும் கதை சொல்லப்பட்டதாக தெரிகிறது. ஆனால் அவரும் நிராகரித்திருக்கிறார். இதன் மூலம், அஜய் பூபதி இறுதியாக பயல் ராஜ்புட்டை கதாநாயகியாக தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்.