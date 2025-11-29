’அந்தப் படத்தில் நடித்து நான் தவறு செய்துவிட்டேன்’...அமலா பால்

தினத்தந்தி 29 Nov 2025 10:16 AM IST
முன்னதாக அமலா பால் தெரிவித்த சில கருத்துக்கள் இப்போது வைரலாகி வருகின்றன.

சென்னை,

தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் கன்னட மொழிகளில் பல வெற்றிப் படங்களில் நடித்து அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளவர் நடிகை அமலா பால். வித்தியாசமான கதை கொண்ட படங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து நடித்து தனக்கென ஒரு சிறப்பு இமேஜை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்.

தனது திரையுலக வாழ்க்கை நல்ல நிலையில் இருந்தபோது ஒரு இயக்குனரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். ஆனால் சில வருடங்களுக்குப் பிறகு விவாகரத்து பெற்றார். அதன் பிறகு, தனது நண்பரை மணந்து படங்களில் இருந்து விலகி இருக்கிறார். தற்போது அவருக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை உள்ளது.

இந்நிலையில், முன்னதாக அமலா பால் தெரிவித்த சில கருத்துக்கள் இப்போது வைரலாகி வருகின்றன. அமலா பாலின் வாழ்க்கையில் மிகவும் சர்ச்சைக்குரியதாக இருந்த படங்களில் ஒன்று சிந்து சமவெளி. அதில் அவர் நடித்த கதாபாத்திரத்திற்காக விமர்சிக்கப்பட்டார்.

இப்படம் குறித்து அவர் பேசுகையில், "அந்தப் படத்தில் நடித்து நான் தவறு செய்துவிட்டேன். அப்போது எனக்கு 17 வயது. இனி நான் ஒருபோதும் அத்தகைய வேடத்தில் நடிக்கக்கூடாது என முடிவு செய்துவிட்டேன். படம் வெளியானபோது, நான் மிகவும் பயந்தேன், அதற்கு எதிர்மறையான கருத்துகள் வந்தன. படத்தைப் பார்த்த பிறகு என் தந்தையும் சோகமாக இருந்தார். இந்தப் படம் என் தொழில் வாழ்க்கையையும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையையும் பாதித்தது’ என்றார்.

தற்போது, அமலா பால் படங்களில் இருந்து விலகி இருக்கிறார். ஆனால் அவர் சமூக ஊடகங்களில் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறார்.

