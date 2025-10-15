’அவருடன் காதல் படத்தை இயக்க விரும்புகிறேன்’ - ’லிட்டில் ஹார்ட்ஸ்’ இயக்குனர்

I want to make a love story with Mahesh Babu says sensational young director
x
தினத்தந்தி 15 Oct 2025 9:45 AM IST (Updated: 15 Oct 2025 9:46 AM IST)
t-max-icont-min-icon

இவர் இப்போது இரண்டு படங்களில் பிஸியாக இருக்கிறார்

சென்னை,

'லிட்டில் ஹார்ட்ஸ்' படத்தின் மூலம் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி பெற்ற இயக்குனர் சாய் மார்த்தாண்ட், தெலுங்கு சினிமாவில் பேசப்படும் இயக்குனராக மாறியுள்ளார். மவுலி மற்றும் ஷிவானி நகரம் நடித்த இந்தப் படம், இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய வெற்றிப் படங்களில் ஒன்றாக மாறியது. பாக்ஸ் ஆபீஸில் ரூ.45 கோடிக்கு மேல் வசூலித்தது.

இதற்கிடையில், சமீபத்திய நேர்காணலில் சாய் மார்த்தாண்ட், தான் மகேஷ் பாபுவின் தீவிர ரசிகர் என்றும், ஒரு நாள் அவரை இயக்க வேண்டும் என்பது தனது கனவு என்றும் தெரிவித்தார். வாய்ப்பு கிடைத்தால், மகேஷை வைத்து ஒரு முழுமையான காதல் படத்தை இயக்க விரும்புவதாகவும் அவர் கூறினார்.

இது இந்தக் கூட்டணி விரைவில் இணையும் என்ற ஆர்வத்தை ரசிகர்களுக்கு ஏற்படுத்தியுள்ளது. சாய் இப்போது இரண்டு படங்களில் பிஸியாக இருக்கிறார், அவற்றில் ஒன்று விரைவில் திரைக்கு வரவுள்ளது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X