’4 ஆண்டுகளாக பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் செல்ல முயற்சிக்கிறேன்’... கூறும் பிரபல நடிகை

தினத்தந்தி 19 Oct 2025 3:09 PM IST
ஒரு நடிகை கிட்டத்தட்ட நான்கு ஆண்டுகளாக பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைய முயற்சித்து வருவதாக கூறி இருக்கிறார்.

சென்னை,

பிக் பாஸ் சென்ற பலர் இப்போது பிஸியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகின்றனர். சிலர் படங்களில் நடித்து வருகின்றனர், சிலர் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் சமூக ஊடகங்களில் பிஸியாகிவிட்டனர்.

இருப்பினும், ஒரு நடிகை கிட்டத்தட்ட நான்கு ஆண்டுகளாக பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைய முயற்சித்து வருவதாக கூறி இருக்கிறார். அவருடைய இந்த கருத்துக்கள் இப்போது வைரலாகி வருகின்றன. அவர்தான் நடிகை ரேகா போஜ்.

அவர் கூறுகையில், ‘பிரபலமாக பிக் பாஸுக்குச் செல்ல முயற்சிக்கிறேன். நான்கு வருடங்களாக முயற்சி செய்து வருகிறேன். எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்திருந்தால், நான் அதை நன்றாகப் பயன்படுத்தியிருப்பேன். சீசன் 9க்கும் முயற்சித்தேன், ஆனால் எனக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லை," என்றார்.

