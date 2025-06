"ஜென்ம நட்சத்திரம்" படத்தின் டீசர் வெளியீடு

It's here… and it's watching you You're just one click away from your next nightmare #JenmaNatchathiramTeaser OUT NOW!▶️ https://t.co/Twq6pw07mz@TamanActor @amohamstudio @White_lampoffl @mynameisraahul @ManiVarman23 @SureshChandraa @MalviMalhotra @RakshaCherin… pic.twitter.com/KLvtMaMGEa