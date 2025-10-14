10 வருடத்திற்கு பிறகு மீண்டும் சினிமாவில் நடிக்கும் காம்னா

10 வருடத்திற்கு பிறகு மீண்டும் சினிமாவில் நடிக்கும் காம்னா
x
தினத்தந்தி 14 Oct 2025 8:31 PM IST
t-max-icont-min-icon

நடிகை காம்னா "கேராம்ப்" படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

தமிழ், தெலுங்கு திரை உலகில் கடந்த 10 வருடங்களுக்கு முன்பு முன்னணி கதாநாயகியாக இருந்தவர் காம்னா. திரை உலகில் முன்னணி கதாநாயகிகள் பலர் திருமணமாகி சினிமாவை விட்டு ஒதுங்கி விடுகின்றனர். அந்த வகையில் சினிமா நடிப்பில் இருந்து விலகி இருந்த காம்னா 10 வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் நடிக்க தொடங்கி இருக்கிறார்.

தெலுங்கில் உருவாகி உள்ள "கேராம்ப்" படத்தில் காம்னா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். வருகிற 18-ந்தேதி படம் திரைக்கு வர இருக்கிறது. ஜெயம்ரவியுடன் இதய திருடன், ஜீவனுடன் ‘மச்சக்காரன்’ மற்றும் ராஜாதி ராஜா, காசேதான் கடவுளடா போன்ற தமிழ் படங்களில் காம்னா நடித்துள்ளார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X