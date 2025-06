"கண்ணப்பா" பட வசூல் இத்தனை கோடியா?

Devotion Triumphs Worldwide! #Kannappa is not just a film—it's a divine experience.A Devotional Blockbuster that's uniting hearts across the globe! ️ Book Now: https://t.co/ODH265UkHoHar Har Mahadev Har Ghar Mahadev #KannappaInCinemas #KannappaMovie… pic.twitter.com/zYOWsJPcPP