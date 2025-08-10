தனுஷ் உடன் காதலா? - ஓபனாக பேசிய மிருணாள் தாகூர்

Love with Dhanush? - Mrunal Thakur spoke openly
x
தினத்தந்தி 10 Aug 2025 11:15 AM IST (Updated: 10 Aug 2025 11:15 AM IST)
t-max-icont-min-icon

மிருணாள் தாகூர் நடிப்பில் தற்போது திரையரங்குகளில் வெளியாகி இருக்கும் படம் 'சன் ஆப் சர்தார் 2'

சென்னை,

நடிகர் தனுசும், நடிகை மிருணாள் தாகூரும் காதலித்து வருவதாக இணையத்தில் பலரால் செய்திகள் பரப்பப்பட்டு வந்தது. தற்போது அந்த செய்திகளை மறுத்து அணைத்திற்கும் நடிகை மிருணாள் தாகூர் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.

அதன்படி, தானும் தனுசும் நல்ல நண்பர்கள் வேறு எதுவும் எங்களுக்குள் இல்லை எனவும் நடிகர் தனுஷ், 'சன் ஆப் சர்தார் 2' நிகழ்வில் கலந்து கொண்டதை யாரும் தவறாக எடுத்து கொள்ள வேண்டாம் எனவும் மிருணாள் தாகூர் கூறியுள்ளார்.

மிருணாள் தாகூர் நடிப்பில் தற்போது திரையரங்குகளில் வெளியாகி இருக்கும் படம் 'சன் ஆப் சர்தார் 2' . அதிக எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியான இந்த படம் ஏமாற்றத்தையே கொடுத்திருக்கிறது.

தெலுங்கு திரையுலகில் மிருணாள் தாகூர் நல்ல வெற்றியைப் பெற்றிருந்தாலும், அவரது பாலிவுட் படங்கள் தொடர்ந்து பின்னடைவுகளைச் சந்தித்து வருகின்றன.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper)

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X