"மதராஸி" படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் அப்டேட்

Get ready to turn the volume up! #Madharaasi first single promo drops tomorrow at 5PM Music by @anirudhofficial – banger alert #DilMadharaasi#SKxARM #SK23@SriLakshmiMovie @Siva_Kartikeyan @ARMurugadoss @VidyutJammwal #BijuMenon @rukminitweets @actorshabeer… pic.twitter.com/dwyThy7xOt