10 நாட்களில் ரூ 105 கோடி வசூலித்த "மகாவதாரம் நரசிம்மா"

Roaring past records with divine force ❤️#MahavatarNarsimha crosses 105 CRORES+ GBOC India, setting the box office ablaze with unstoppable momentum.A divine phenomenon awaits you in cinemas.#Mahavatar @hombalefilms @AshwinKleem @kleemproduction @VKiragandur @ChaluveG… pic.twitter.com/WkV86XWUUi