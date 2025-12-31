ஓடிடியில் வெளியாகும் ’மாஸ்க்’...கவின், ஆண்ட்ரியா படத்தை எதில், எப்போது பார்க்கலாம்?

Mask (Tamil) streaming from January 9 on Zee5
x
தினத்தந்தி 31 Dec 2025 7:45 AM IST (Updated: 31 Dec 2025 7:45 AM IST)
t-max-icont-min-icon

ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்த இப்படம் கடந்த மாதம் 21-ம் தேதி திரைக்கு வந்தது.

சென்னை,

அறிமுக இயக்குனர் விக்ரனன் அசோக் இயக்கிய படம் ’மாஸ்க்’. இப்படத்தில் கவின், ஆண்ட்ரியா , தெலுங்கு நடிகை ருஹானி ஷர்மா ஆகியோ முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.

மேலும், சார்லி, பாலா சரவணன், விஜே அர்ச்சனா, சந்தோக் உள்ளிட்ட பலர் நடித்தனர். ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்த இப்படம் கடந்த மாதம் 21-ம் தேதி திரைக்கு வந்தது.

திரையரங்குகளில் கலைவையான விமர்சனங்களை பெற்ற இப்படம் விரைவில் ஓடிடியில் வெளியாக உள்ளது. அதன்படி, மாஸ்க் வருகிற 9-ம் தேதி முதல் ஜீ5-ம் ஸ்டிரீமிங் ஆக உள்ளது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X