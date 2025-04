மிர்ச்சி சிவா நடித்த "சுமோ" படத்தின் தீம் பாடல் வெளியீடு

A Tribute Fit for a Giant! Presenting the Power-Packed Anthem for our Sumo!https://t.co/G8VMNbbSegSumo in theatres from 25th April!@IshariKGanesh @VelsFilmIntl @sphosimin @actorshiva @sumoActor @priyaanand @DirRajivMenon @cinemainmygenes @nivaskprasanna @Ashkum19… pic.twitter.com/uHoj4djyHw