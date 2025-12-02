இந்த வாரம் தியேட்டரில் வெளியாகும் படங்கள் (05.12.2025)

இந்த வாரம் தியேட்டரில் வெளியாகும் படங்கள் (05.12.2025)
x
தினத்தந்தி 2 Dec 2025 11:35 AM IST
t-max-icont-min-icon

இந்த வாரம் எந்தெந்த திரைப்படங்கள் வெளியாக உள்ளன என்பதை இந்த செய்தி தொகுப்பில் காணலாம்.

சென்னை,

தமிழ் சினிமாவில் ஒவ்வொரு வாரமும் வித்தியாசமான கதைகளில் புதுப்புது திரைப்படங்கள் வெளியாகி வருகின்றன. அந்த வகையில் இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளன என்பதை இந்த செய்தி தொகுப்பில் காணலாம்.

தமிழ்:

* கேம் ஆப் லோன்ஸ்

* கொஞ்ச நாள் பொரு தலைவா

* கண்ணகி நகர்

* சாரா

* லாக் டவுன்

* சாவு வீடு

* அங்கம்மாள்

தெலுங்கு:

* அகண்டா 2

கன்னடம்:

* மார்னமி

* தர்மம்

* சித்ரலஹரி

மலையாளம்:

* தீரம்

* களம் காவல்

* பொங்கலை

* சவாரி

ஹாலிவுட்:

* பைவ் நைட்ஸ் அட் ஃப்ரெடிஸ் 2

மராத்தி:

* அசுர்வன்

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X