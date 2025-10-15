தமிழில் அறிமுகமாகும் நேஹா ஷெட்டி...வெற்றி கிடைக்குமா?

Neha Shetty anxious ahead of her first Tamil release
தினத்தந்தி 15 Oct 2025 6:12 AM IST
டியூடில் நேஹா கதாநாயகிகளில் ஒருவராக நடித்திருக்கிறார்.

சென்னை,

நடிகை நேஹா ஷெட்டி, சமீபத்தில் வெளியான பவன் கல்யாணின் "ஓஜி" படத்தில் ஐட்டம் பாடலில் தோன்றியிருந்தாலும், அந்தப் பாடல் ஆரம்பத்தில் திரையரங்கில் இருந்து நீக்கப்பட்டு ஐந்து நாட்களுக்குப் பிறகு சேர்க்கப்பட்டது. இதனால் அவர் பெரிதும் கவனிக்கப்படவில்லை.

இப்போது, ​​அவர் தமிழில் அறிமுகமாக உள்ளார். வருகிற 17-ம் தேதி வெளியாகும் பிரதீப் ரங்கநாதனின் டியூடில் நேஹா கதாநாயகிகளில் ஒருவராக நடித்திருக்கிறார். டியூட் ஒரு வெற்றிப் படமாக மாறினால், அது நேகாவுக்கு தமிழ்த் துறையில் அதிக வாய்ப்புகளுக்கான கதவுகளைத் திறக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நேஹா தெலுங்கில் டிஜே தில்லு மூலம் பிரபலமானவர்.

