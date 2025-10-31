’பாகுபலி 3’...இயக்குனர் எஸ்.எஸ். ராஜமவுலி விளக்கம்

No ‘Baahubali 3’ announcement, confirms Rajamouli
Muthulingam Basker 31 Oct 2025 7:06 AM IST
இதன் முந்தைய இரண்டு படங்களும் பாக்ஸ் ஆபீஸ் சாதனைகளை முறியடித்தன.

சென்னை,

இந்திய சினிமாவில் மிகவும் வெற்றிகரமான படங்களில் ஒன்று பாகுபலி. பாகுபலி: தி பிகினிங் மற்றும் பாகுபலி: தி கன்க்ளூஷன் ஆகிய இரண்டு படங்களும் பாக்ஸ் ஆபீஸ் சாதனைகளை முறியடித்தன. தெலுங்கு சினிமாவை மிகப்பெரிய உயரத்திற்கு கொண்டு சென்றன.

மேலும் பிரபாஸை இந்திய அளவில் ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக மாற்றின. இப்போது, ​​இரண்டு படங்களும் "பாகுபலி: தி எபிக்" என்ற தலைப்பில் இன்று திரைக்கு வருகிறது. இப்படத்தின் இறுதியில், ​​இயக்குனர் எஸ்.எஸ். ராஜமவுலி மூன்றாம் பாகத்தை அறிவிக்கக்கூடும் என்ற ஊகங்கள் பரவலாக இருந்தன.

இருப்பினும், ராஜமவுலி இப்போது அந்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். தற்போது அத்தகைய திட்டங்கள் எதுவும் இல்லை என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். அதற்கு பதிலாக, "பாகுபலி: தி எடர்னல் வார்" என்ற அனிமேஷன் திரைப்படத்தை உருவாக்க இருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார்.

