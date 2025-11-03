ஒரு காலத்தில் செய்தி வாசிப்பாளர்...இப்போது பிரபல நடிகை - யார் அவர் தெரியுமா?
இருப்பினும், அவர் கதாநாயகி வேடங்களில் நடிப்பதில்லை.
சென்னை,
மேலே உள்ள புகைப்படத்தில் இருக்கும் பெண்ணை உங்களுக்கு தெரிகிறதா?. அவர் இப்போது தெலுங்கில் பிரபல நடிகை. இருப்பினும், அவர் கதாநாயகி வேடங்களில் நடிப்பதில்லை. அவர் நட்சத்திர ஹீரோக்கள் மற்றும் நட்சத்திர ஹீரோயின்களின் அக்காவாக நடித்து வருகிறார். இதுவரை, 25க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். தெலுங்கானாவின் நிஜாமாபாத்தில் பிறந்து வளர்ந்த இவர் பட்ட படிப்பு முடித்த பிறகு, உள்ளூர் செய்தி சேனலில் ஒரு தொகுப்பாளராக சேர்ந்தார்.
அதன் பிறகு, அவர் ஐதராபாத் வந்து ஒரு பிரபலமான செய்தி சேனலில் தொகுப்பாளராகப் பணியாற்றினார். அங்கு பணிபுரியும் போது, அவர் திரைப்படத் துறையில் உள்ளவர்களுடன் நட்பு கொண்டார். அவர் பல படங்களுக்கான ஆடிஷன்களில் கலந்து கொண்டார். இயக்குனர் சேகர் கம்முலா இயக்கிய பிடா படத்தில் ஒரு முக்கிய வேடத்திற்கு அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். வருண் தேஜ் ஹீரோவாக நடித்த இந்தப் படத்தில் சாய் பல்லவியின் அக்காவாக இவர் நடித்திருந்தார். அந்தப் படம் சூப்பர் ஹிட்டானது.
தற்போது, அவர் துணை நடிகையாக பிஸியாக இருக்கிறார், இதிலிருந்தே அவர் யார் என்பது பலருக்குப் புரிந்திருக்கும். ஆம். அவர் சரண்யா பிரதீப்தான்.
பிடாவுக்குப் பிறகு, ஷைலஜா ரெட்டி அல்லுடு, டோரசானி, ஜானு, புஷ்பக விமானம், அம்பாஜி பேட்டா மேரேஜ் பேண்ட், ஸ்வாக் போன்ற 25க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் சரண்யா நடித்தார். சரண்யா கடைசியாக கிரண் அப்பாவரத்தின் கா படத்தில் நடித்திருந்தார்.