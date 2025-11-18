3 படங்கள் மட்டுமே வெற்றி...மற்ற அனைத்தும் தோல்வி - யார் அந்த நடிகை தெரியுமா?

Only 3 films were successful...all the others were failures - Do you know who this actress is in the photo?
தினத்தந்தி 18 Nov 2025 5:00 PM IST
தனது முதல் படத்திலேயே பெரும் வெற்றியைப் பெற்றார்.

சென்னை,

தொடர் படங்களில் நடித்து, பிரபலமடைந்த பிறகும், சிலர் எதிர்பாராத விதமாக சினிமாவிலிருந்து விடைபெறுகிறார்கள். பலர் திருமணம் செய்துகொண்டு விலகுகிறார்கள். ஆனால் இன்னும் சிலர் வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருந்து வருகின்றனர். இவரும் அப்படிப்பட்டவர்களில் ஒருவர்தான். தனது முதல் படத்திலேயே பெரும் வெற்றியைப் பெற்றார்.

மேலே உள்ள புகைப்படத்தில் உள்ள அந்த நடிகை வேறு யாருமல்ல, சினேகா உல்லால்தான். இவர் கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு வெளியான லக்கி: நோ டைம் பார் லவ் படத்தின் மூலம் தனது முதல் வெற்றியை பெற்றார்.

தொடர்ந்து 'உல்லாசம்கா உத்ஸஹம்கா' படத்தின் மூலம் தெலுங்கில் நுழைந்தார். இப்படத்திலும் தனது அழகு மற்றும் நடிப்பால் ரசிகர்களை கவர்ந்தார்.

அதன் பிறகு, நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா நடித்த ’சிம்ஹா’ படத்திலும் சினேகா கதாநாயகியாக ஜொலித்தார். இருப்பினும், இந்தப் படங்களுக்குப் பிறகு, சினேகா உல்லாலுக்கு வெற்றி கிடைக்கவில்லை.

நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு, அல்லரி நரேஷுடன் அவர் நடித்த மடத கஜா படமும் தோல்வியடைந்தது. தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் இந்தி படங்களில் நடித்திருந்தாலும், அவரால் ஒரு நட்சத்திர கதாநாயகியாக மாற முடியவில்லை. சினேகா உல்லால் கடைசியாக 2022 இல் லவ்யூ லோக் தந்திரா என்ற இந்தி படத்தில் நடித்திருந்தார்.

