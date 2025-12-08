கவனம் ஈர்த்த ’செவ்வாய்கிழமை’ நடிகையின் புதிய பட போஸ்டர்
’ஆர் எக்ஸ் 100’ மற்றும் செவ்வாய்கிழமை போன்ற படங்களில் தனது துணிச்சலான மற்றும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நடிப்பால் புகழ் பெற்ற நடிகை பாயல் ராஜ்புத், தற்போது ’வெங்கடலட்சுமி’ படத்தில் ஒரு புதிய அவதாரத்துடன் பார்வையாளர்களை ஆச்சரியப்படுத்த உள்ளார்.
அவரது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு படக்குழு புதிய போஸ்டரை வெளியிட்டிருந்தது. அது இணையத்தில் உடனடியாக கவனத்தை ஈர்த்தது. இந்த போஸ்டரில், பாயல் ராஜ்புத் ஒரு சிறை அறை போலத் தோன்றும் ஒரு அறைக்குள் தலைகீழாகத் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளார். அவரது கைகளில் விலங்கு போடப்பட்டுள்ளது.
முனி இயக்கும் இப்படத்தை ராஜா மற்றும் பவன் பந்த்ரெட்டி ஆகியோர் தயாரிக்கின்றனர். இப்படம் உலகம் முழுவதும் ஆறு மொழிகளில் வெளியாக உள்ளது.
