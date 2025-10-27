“பிரிடேட்டர் பேட்லேண்ட்ஸ்” படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

“பிரிடேட்டர் பேட்லேண்ட்ஸ்” படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு
x
தினத்தந்தி 27 Oct 2025 5:48 PM IST (Updated: 27 Oct 2025 5:51 PM IST)
t-max-icont-min-icon

டான் டிராக்​டன்​பெர்க் இயக்கிய ‘பிரிடேட்டர் பேட்லேண்ட்ஸ்’ படம் வரும் நவம்பர் 7-ம் தேதி வெளியாகிறது

அமெரிக்​கா​வில் கொரில்லா போராளி​களிடம் உள்ள பணயக் கைதி​களை மீட்க செல்​லும் அதிரடிப் படை வீரர்​கள், வேற்​றுக்​கிரக​வாசிகளால் துன்​பத்​துக்கு ஆளாகின்​றனர். அதை அழிக்க கதா​நாயகன் என்ன மாதிரி​யான சாகங்​களை மேற்​கொள்​கிறார் என்​கிற கதையை மைய​மாக வைத்​து, ‘பிரிடேட்​டர்’ என்ற ஹாலிவுட் திரைப்​படம் 1987,-ம் ஆண்டு வெளி​யானது. இதில் அர்​னால்டு ஸ்வாஸ்​நேகர், கார்ல் வெயிட் உள்பட பலர் நடித்​திருந்​தனர். ஜான் மெக்​டீர்​னர் இயக்​கிய இந்​தப் படம் உலகம் முழு​வதும் வரவேற்​பைப் பெற்​றது. இதையடுத்து இதன் அடுத்த பாகம் 1990-ம் ஆண்டு வெளி​யானது. இதை ஸ்டீவன் ஹாப்​கின்ஸ் இயக்​கி​னார். இதன் அடுத்​தடுத்த பாகங்​கள் தொடர்ந்து உரு​வாகி வரவேற்​பைப் பெற்​றன.

இந்​தப் பட வரிசை​யில் அடுத்து ‘பிரிடேட்​டர் பேட்​லேண்ட்​ஸ்’ என்ற படம் உரு​வாகி இருக்​கிறது. முதல் முறை​யாக பிரிடேட்​டர் உயிர்​வாழப் போராடு​வ​தாக இதன் கதை அமைக்​கப்​பட்​டுள்​ளது. டான் டிராக்​டன்​பெர்க் இயக்​கி​யுள்ள இப்​படத்​தில் எல்லேபான்​னிங் நாயக​னாக நடித்​துள்​ளார். இந்​தப் படம் நவம்பர் 7-ம் தேதி ஆங்​கிலம், தமிழ், தெலுங்​கு, இந்தி உள்​ளிட்ட மொழிகளில்​ வெளி​யாக இருக்​கிறது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X