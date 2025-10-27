“பிரிடேட்டர் பேட்லேண்ட்ஸ்” படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு
டான் டிராக்டன்பெர்க் இயக்கிய ‘பிரிடேட்டர் பேட்லேண்ட்ஸ்’ படம் வரும் நவம்பர் 7-ம் தேதி வெளியாகிறது
அமெரிக்காவில் கொரில்லா போராளிகளிடம் உள்ள பணயக் கைதிகளை மீட்க செல்லும் அதிரடிப் படை வீரர்கள், வேற்றுக்கிரகவாசிகளால் துன்பத்துக்கு ஆளாகின்றனர். அதை அழிக்க கதாநாயகன் என்ன மாதிரியான சாகங்களை மேற்கொள்கிறார் என்கிற கதையை மையமாக வைத்து, ‘பிரிடேட்டர்’ என்ற ஹாலிவுட் திரைப்படம் 1987,-ம் ஆண்டு வெளியானது. இதில் அர்னால்டு ஸ்வாஸ்நேகர், கார்ல் வெயிட் உள்பட பலர் நடித்திருந்தனர். ஜான் மெக்டீர்னர் இயக்கிய இந்தப் படம் உலகம் முழுவதும் வரவேற்பைப் பெற்றது. இதையடுத்து இதன் அடுத்த பாகம் 1990-ம் ஆண்டு வெளியானது. இதை ஸ்டீவன் ஹாப்கின்ஸ் இயக்கினார். இதன் அடுத்தடுத்த பாகங்கள் தொடர்ந்து உருவாகி வரவேற்பைப் பெற்றன.
இந்தப் பட வரிசையில் அடுத்து ‘பிரிடேட்டர் பேட்லேண்ட்ஸ்’ என்ற படம் உருவாகி இருக்கிறது. முதல் முறையாக பிரிடேட்டர் உயிர்வாழப் போராடுவதாக இதன் கதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. டான் டிராக்டன்பெர்க் இயக்கியுள்ள இப்படத்தில் எல்லேபான்னிங் நாயகனாக நடித்துள்ளார். இந்தப் படம் நவம்பர் 7-ம் தேதி ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் வெளியாக இருக்கிறது.