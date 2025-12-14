’பிரேமந்தே’ - பிரீத்தி ஜிந்தா இல்லை...தயாரிப்பாளர்கள் முதலில் தேர்ந்தெடுத்தது எந்த நடிகையை தெரியுமா?

Premante Idera: Not Preity Zinta but THIS star heroine was the first choice
தினத்தந்தி 14 Dec 2025 12:41 AM IST
பிரீத்தி ஜிந்தா நடித்த இந்த படம் மறக்கமுடியாத காதல் படமாக மாறியது.

சென்னை,

தெலுங்கு கிளாசிக் படமான பிரேமந்தே இதெராவைப் பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. அதன்படி, இப்படத்தில் வெங்கடேஷுக்கு ஜோடியாக நடிக்க ஐஸ்வர்யா ராய் தான் முதல் தேர்வாக இருந்திருக்கிறார்.

அவருக்கு கதை மிகவும் பிடித்திருந்ததாகவும், தேதிகள் கூட ஒதுக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது, ஆனால் எதிர்பாராத சிக்கல்கள் காரணமாக, அது சாத்தியமாகவில்லை.

பின்னர் அந்தக் கதாபாத்திரத்திற்காக அமீஷா படேல் மற்றும் ரைமா சென் ஆகியோரை தேர்வு செய்ததாகவும் தெரிகிறது. இருப்பினும், இறுதியில், தயாரிப்பாளர்களைக் கவர்ந்தவர் பிரீத்தி ஜிந்தா தான்.

இந்த கதாபாத்திரத்தை பெற்று, அவர் தெலுங்கில் அறிமுகமானார். இந்தப் படம் ஒரு மறக்கமுடியாத காதல் படமாக மாறியது, மேலும் பிரீத்தியின் நடிப்பு பரவலாகப் பாராட்டப்பட்டது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

