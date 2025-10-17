ஸ்பெயின் படப்பிடிப்பில் ஆஷிகா...புகைப்படங்கள் வைரல்
கன்னட நடிகையான ஆஷிகா ரங்கநாத், தெலுங்கிலும் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருகிறார்.
சென்னை,
ரவி தேஜா மற்றும் ஆஷிகா ரங்கநாத் தற்போது கிஷோர் திருமலா இயக்கும் ஒரு படத்தின் படப்பிடிப்பில் உள்ளனர். தற்போது ஸ்பெயினின் அழகிய கடற்கரை நகரமான வலென்சியாவில் படப்பிடிப்பு நடந்து வருகிறது.
ரவி தேஜா கணவராகவும், ஆஷிகா அவரது மனைவியாகவும் நடிக்கிறார்கள், அதே நேரத்தில் நகைச்சுவை நடிகர்கள் வெண்ணிலா கிஷோர் மற்றும் சத்யா ஆகியோரும் இப்படத்தில் நடிக்கின்றனர். இந்தப் படம், ரவி தேஜாவை புதிய அவதாரத்தில் காண்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஸ்பெயின் படப்பிடிப்பின் சில காட்சிகளை ஆஷிகா ரங்கநாத் தனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில் பகிர்ந்திருந்தார். அந்த புகைப்படங்கள் வைரலாகின.
