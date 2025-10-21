கர்ப்பமாக இருப்பதாக பொய் சொன்ன ரெஜினா...ஏன் தெரியுமா?
ஒரு சந்தர்ப்பத்தில், கர்ப்பமாக இருப்பதாக பொய் சொல்ல வேண்டியதானதாக ரெஜினா கூறினார்.
சென்னை,
நடிகை ரெஜினா கசாண்ட்ரா தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு ,மலையாளம், கன்னடம், இந்தி மற்றும் பிற மொழிகளிலும் நடித்து தனக்கென ஒரு தனி இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். பல படங்களில் ஐட்டம் பாடல்களிலும் நடித்துள்ளார்.
சமீபத்தில் அவர் ஒரு நேர்காணலில் பங்கேற்றார். அப்போது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில், கர்ப்பமாக இருப்பதாக பொய் சொல்ல வேண்டியதானதாக கூறினார்.
அவர் கூறுகையில், ’பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு, இரவில், பெங்களூருவில் என் தோழிகளுடன் நடந்து செல்லும்போது, எனக்கு மிஷ்டி டோய் சாப்பிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்தது. நிறைய கடைகளுக்குப் போனேன், ஆனால் அதைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. கடைசியில், ஒரு கடையைக் கண்டுபிடித்தேன், ஆனால் அது மூடும் தருவாயில் இருந்தது.
கடைக்காரர், "மிஷ்டி டோய் இல்லை, ஒன்றுமில்லை, போய்விடு" என்றார். எனக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை, அதனால் நான் கர்ப்பமாக இருக்கிறேன், அது வேண்டும் என்று சொன்னேன்’ என்றார்.