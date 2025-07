கலையரசன் நடித்துள்ள "டைட்டானிக்" படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

The most vibrant entertainer of the year #Titanic is All Set for July 18, 2025 Release A @icvkumar Production#TitanicFromJuly18@ThirukumaranEnt @dirjanakiraman@kalaiActor @anandhiactress @kaaliactor #Madhumitha @ashnazaveri @actorRagavVijay @nivaskprasanna @ballu_1987… pic.twitter.com/rz5HOImnlI