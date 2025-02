ரியோ நடித்த "ஸ்வீட்ஹார்ட்" படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் அப்டேட்

Trippy tunes incoming First Single from #Sweetheart - From Feb 11#SweetheartFromMarch14 Starring @rio_raj and @gopikaramesh_A Film by @SwineethSukumarA @thisisysr Musical#Yuvan183 @YSRfilms #RenjiPanicker @KingsleyReddin @chaleswaran @ImFouzee @balaji_dop137 pic.twitter.com/DedUYrOtqO