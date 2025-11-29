’தனுஷுக்கு அது மிகவும் பிடித்திருந்தது’...பகிர்ந்த சம்யுக்தா மேனன்

தினத்தந்தி 29 Nov 2025 9:44 AM IST
“அகண்டா 2: தாண்டவம்” படத்தில் சம்யுக்தா கதாநாயகியாக நடித்திருக்கிறார்.

சென்னை,

“அகண்டா 2: தாண்டவம்” வருகிற 5-ம் தேதி பிரமாண்டமாக வெளியிடப்பட உள்ளது. இதற்கிடையில், தயாரிப்பாளர்கள் ஐதராபாத்தில் ஒரு பிரீரிலீஸ் நிகழ்வை நடத்தினர். இதில் படக்குழுவினர் அவைவரும் கலந்துகொண்டிருந்தனர்.

நேற்று நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் சம்யுக்தா மேனன் பேசுகையில்,

’நான் ’வாத்தி’ படப்பிடிப்பில் இருந்தபோது, ​​தனுஷ் 'அகண்டா' படத்தைப் பார்த்து பாராட்டினார். அதில் தமன் தன்னை மிகவும் ஈர்த்ததாக அவர் கூறினார். அவருக்கு அகண்டா மிகவும் பிடித்திருந்தது. அப்போதிருந்து, இந்தப் படத்தில் எனக்கு ஆர்வம் ஏற்பட்டது" என்றார்.

போயபதி ஸ்ரீனு இயக்கும் “அகண்டா 2: தாண்டவம்” படத்தில் சம்யுக்தா கதாநாயகியாக நடித்திருக்கிறார். ராம் அச்சந்தா மற்றும் கோபிசந்த் அச்சந்தா ஆகியோரால் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தில், ஆதி பினிசெட்டி வில்லனாக நடித்திருக்கிறார்.

தினத்தந்தி

