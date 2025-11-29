இன்றைய முக்கிய செய்திகள்.. சில வரிகளில்.. 29-11-2025
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Live Updates
- 29 Nov 2025 10:25 AM IST
அன்புமணி தான் பா.ம.க. தலைவர்.. உறுதி செய்த தேர்தல் கமிஷன் - அதிர்ச்சியில் ராமதாஸ் தரப்பு
பா.ம.க.வின் தலைவராக அன்புமணியின் பதவிக்காலம் அடுத்த ஆண்டு ஆகஸ்டு 1-ந் தேதி வரை செல்லுபடியாகும் என்று தேர்தல் கமிஷன் அறிவித்துள்ளது.
- 29 Nov 2025 10:22 AM IST
’அந்தப் படத்தில் நடித்து நான் தவறு செய்துவிட்டேன்’...அமலா பால்
தமிழ், தெலுங்கு. மலையாளம் மற்றும் கன்னட மொழிகளில் பல வெற்றிப் படங்களில் நடித்து அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளவர் நடிகை அமலா பால். வித்தியாசமான கதை கொண்ட படங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து நடித்து தனக்கென ஒரு சிறப்பு இமேஜை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்.
- 29 Nov 2025 10:20 AM IST
முஷ்டாக் அலி டி20 கிரிக்கெட்: ஆயுஷ் மாத்ரே சதம் ...மும்பை அணி வெற்றி
லீக் சுற்று முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் ‘டாப்-2’ இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் ‘சூப்பர் லீக்’ சுற்றுக்கு முன்னேறும்.
- 29 Nov 2025 10:19 AM IST
புதினின் பயணத்தில் அரசியல் முதல் அறிவியல் வரை இந்தியாவுடன் பேச்சுவார்த்தை
ரஷிய அதிபர் விளாடிமிர் புதினின் பயணத்தில், ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவையும் புதின் சந்தித்து பேச இருக்கிறார்.
- 29 Nov 2025 10:07 AM IST
டிட்வா புயல் எதிரொலி.. கொடைக்கானலில் சுற்றுலா தளங்கள் இன்று மூடல்
டிட்வா புயல் முன்னெச்சரிக்கை காரணமாக கொடைக்கானலில் வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் சுற்றுலா தளங்கள் இன்று மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- 29 Nov 2025 9:56 AM IST
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக மழைப்பதிவான பகுதிகள்
கோடியக்கரை - 25 செ.மீ.
வேதாரண்யம் - 18 செ.மீ.
வேளாங்கண்ணி - 13.3 செ.மீ.
திருப்பூண்டி - 12.3 செ.மீ.
நாகப்பட்டினம் - 11.6 செ.மீ.
- 29 Nov 2025 9:49 AM IST
’தனுஷுக்கு அது மிகவும் பிடித்திருந்தது’...பகிர்ந்த சம்யுக்தா மேனன்
"அகண்டா 2: தாண்டவம்" வருகிற 5-ம் தேதி பிரமாண்டமாக வெளியிடப்பட உள்ளது. இதற்கிடையில், தயாரிப்பாளர்கள் ஐதராபாத்தில் ஒரு பிரீரிலீஸ் நிகழ்வை நடத்தினர். இதில் படக்குழுவினர் அவைவரும் கலந்துகொண்டிருந்தனர்.
- 29 Nov 2025 9:48 AM IST
ஆஸ்கர் போட்டியில் 'மகாவதார் நரசிம்மா'
புராண அனிமேஷன் திரைப்படமான 'மகாவதார் நரசிம்மா'. 98வது அகாடமி விருதுகளில் சிறந்த அனிமேஷன் திரைப்படத்திற்கான ஆஸ்கர் பந்தயத்தில் நுழைந்துள்ளது. 2026ம் ஆண்டுக்கான ஆஸ்கர் விருதுகளில் சிறந்த அனிமேஷன் திரைப்படப் பிரிவில் பரிசீலனையில் உள்ள 35 அனிமேஷன் திரைப்படங்களின் பட்டியலை அகாடமி ஆப் மோஷன் பிக்சர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்சஸ் வெளியிட்டுள்ளது.
- 29 Nov 2025 9:43 AM IST
அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் விலை.. மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ.95 ஆயிரத்தை தாண்டியது
இன்றும் தங்கம் விலை அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி கிராமுக்கு ரூ.140-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,120-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.11,980-க்கும், சவரன் ரூ.95,840-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
- 29 Nov 2025 9:33 AM IST
அடுத்த மாதம் இலங்கை பெண்கள் கிரிக்கெட் அணி இந்தியா வருகை
இலங்கை பெண்கள் கிரிக்கெட் அணி அடுத்த மாதம் (டிசம்பர்) 21-ந் தேதி முதல் 30-ந் தேதி வரை இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடுகிறது. இதற்கான போட்டி அட்டவணையை இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் நேற்று அறிவித்தது.