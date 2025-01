சரத் குமார் நடிக்கும் புதிய படத்தின் அறிவிப்பு வெளியானது

Happy to announce my new film to be directed by @akhilmbose and Produced by @menonnprasseetha @K_prem_g #Arnavஇனிய பொங்கல் திருநாளில், RGMVenturesLLP நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் மார்ச் மாதம் துவங்கவிருக்கும் எனது புதிய படத்தின் #TitlePoster வெளியிடுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.… pic.twitter.com/e40xCFpuvT