’ குடும்பஸ்தன்’ நடிகையின் அடுத்த படம் - வெளியான அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு
இந்த படத்தில் பிரபல யூடியூபர் பாரத் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார்
சென்னை,
மாவீரன், 3பிஎச்கே, மற்றும் சியான் 63 போன்ற படங்களைத் தயாரித்த தயாரிப்பு நிறுவனமான சாந்தி டாக்கீஸ், அதன் நான்காவது படத்தை அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த படத்தில் பிரபல யூடியூபர் பாரத் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார், அவருடன் குடும்பஸ்தன் பட நடிகை சான்வே மேகனாவும் நடிக்கிறார்.
சுவாரஸ்யமாக, லோகேஷ் கனகராஜ் தயாரிக்கும் ’மிஸ்டர் பாரத்’தின் ரிலீஸுக்கு பாரத் ஏற்கனவே தயாராகி வரும் நேரத்தில் இந்த அறிவிப்பு வந்துள்ளது. இது அவரது இரண்டாவது படம் ஆகும்.
நடிகர் பால சரவணனும் இப்படத்தில் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். மற்ற நடிகர்கள், குழுவினர் பற்றிய கூடுதல் தகவல்கள் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Related Tags :
Next Story