5 நாட்களில் இத்தனை கோடியா?.. 'ரெட்ரோ' பட வசூலின் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு

A 'ONE' hundred crore LOVE at the Box Office for #TheOne's showBook your tickets for #Retro Experience https://t.co/zLoKNZJF7N #TheOneWon #RetroRunningSuccessfully #LoveLaughterWar@Suriya_Offl #Jyotika @karthiksubbaraj @hegdepooja @Music_Santhosh @prakashraaj… pic.twitter.com/nvkrEm4SJC