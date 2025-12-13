’16 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு சமூக ஊடகங்களைத் தடை செய்ய வேண்டும்’ - சோனு சூட்

தினத்தந்தி 13 Dec 2025 4:45 AM IST (Updated: 13 Dec 2025 5:25 AM IST)
சென்னை,

சமூக ஊடகங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுத்தும் எதிர்மறை விளைவுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்தியாவிலும் 16 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு ஆன்லைன் ஊடகங்களைத் தடை செய்ய வேண்டிய அவசியம் உள்ளது என்று நடிகர் சோனு சூட் கூறியுள்ளார்.

ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகள் ஏற்கனவே இந்தத் தடையைச் செயல்படுத்தி வருவதாகவும், இந்திய அரசாங்கமும் அதே திசையில் சிந்திக்க வேண்டிய நேரம் இது என்றும் அவர் கூறினார்.

இருப்பினும், இந்திய அரசு நாட்டின் எதிர்காலத்திற்காக சிறந்த நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக நடிகர் சோனு சூட் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், நாளைய சிறந்த இந்தியாவிற்காக இன்று நம் குழந்தைகளைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார். சோனு சூட்டின் இந்த கருத்துகள் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

