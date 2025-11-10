’லிங்கா’நடிகைக்கு தெலுங்கில் ஏமாற்றம்...கடும் விமர்சனங்களை பெற்ற அறிமுக படம்

Sonakshi Sinha’s Telugu debut is a huge embarrassment for her
தினத்தந்தி 10 Nov 2025 2:13 PM IST
கடந்த வாரம் வெளியான "ஜடதாரா" படத்தின் மூலம் நடிகை சோனாக்சி சின்ஹா தெலுங்கில் அறிமுகமானார்.

சென்னை,

பாலிவுட் நடிகை சோனாக்சி சின்ஹாவின் தெலுங்கு அறிமுகப் படம் அவருக்கு ஏமாற்றத்தை கொடுத்துள்ளது.

கடந்த வாரம் வெளியான "ஜடதாரா" படத்தின் மூலம் நடிகை சோனாக்சி சின்ஹா தெலுங்கில் அறிமுகமானார். இந்த படம் மோசமான விமர்சனங்களையும், பாக்ஸ் ஆபீஸ் வசூலையும் பெற்றது.

2010 ஆம் ஆண்டு சல்மான் கானின் தபாங் படத்தின் மூலம் அறிமுகமான சோனாக்சி, ஒரு காலத்தில் பாலிவுட்டில் மிகப்பெரிய கதாநாயகிகளில் ஒருவராகக் கருதப்பட்டார். இருப்பினும், தொடர்ச்சியான தோல்விகள் காரணமாக பட வாய்ப்புகள் படிப்படியாகக் குறைந்தன.

ரஜினிகாந்துடன் "லிங்கா" படத்தில் நடித்து தமிழில் அறிமுகமானார். கிட்டத்தட்ட பதினைந்து வருடங்களாக சினிமாவில் இருக்கும் சோனாக்சிக்கு, "ஜடதாரா" படம் தெலுங்கில் நல்ல தொடக்கத்தைக் கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் படம் கடுமையான விமர்சனங்களை பெற்றது. சோனாக்சியின் கதாபாத்திரமும் கவனத்தைப் பெறவில்லை.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

